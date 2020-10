La Défense déploie ses équipes et son soutien logistique à travers la Belgique afin de venir en aide aux centres de soins et aux hôpitaux, tout comme elle l'avait fait au cours de la première vague de l'épidémie de Covid-19.

Une équipe de jour composée de deux ambulanciers/soignants et une équipe de nuit d'un ambulancier/soignant offrent leur aide à la maison de repos du CPAS de Middelkerke 'De Ril'.

À Comines-Warneton, ce sont deux équipes de deux ambulanciers qui prêtent main forte à la maison de repos 'Paul Demade', lors des shifts du matin et de l'après-midi.

Un infirmier militaire apporte son aide à Frameries (Hainaut), à la maison de repos 'Les Bosquets', tandis que deux équipes de cinq ambulanciers sont déployées matin et après-midi à 'Facere', un foyer pour personnes ayant une déficience mentale situé à Anderlecht. À Aubagne, quatre militaires assistent le personnel de la maison de repos 'Bellefleur' matin, après-midi et soir.

Des cours, impliquant à chaque fois deux instructeurs, sont également dispensés au personnel des centres de soins de Flandre orientale, du Brabant wallon et de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Défense apporte aussi son soutien au Comité fédéral de Coordination (COFECO) et au Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC).

Deux planificateurs médicaux (un officier et un sous-officier) s'occupent du transport de patients au SPF Santé publique.

L'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek et l'IMTR de Loverval (Charleroi), sont désormais les seuls à faire office de centre des brûlés dans le pays, permettant ainsi de libérer des places dans d'autres hôpitaux. La chambre hyperbare de l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek est la seule à pouvoir être utilisée en Belgique, et ce encore une fois dans un souci de libération de place au sein des autres hôpitaux.

L'hôpital militaire dispose aussi d'une ambulance réservée au transport de patients Covid et pouvant être envoyée sur le terrain à tout moment.

