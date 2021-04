La Chine envisage de mélanger différents vaccins contre le coronavirus pour tenter d'améliorer l'efficacité "relativement faible des options existantes", a déclaré le responsable du Centre chinois de contrôle et prévention des maladies, Gao Fu.

C'est la première fois qu'un expert chinois de haut rang fait publiquement allusion à l'efficacité relativement faible des vaccins disponibles dans le pays.

"Les autorités devraient envisager des moyens de résoudre le problème de l'efficacité insuffisante des vaccins", a-t-il déclaré, alors que la Chine poursuit sa campagne de vaccination et exporte ses vaccins dans le monde entier.

La Chine utilise actuellement quatre vaccins, dont les taux d'efficacité publiés sont inférieurs à ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna. La société chinoise Sinovac a indiqué que les essais réalisés au Brésil sur son vaccin permettent d'éviter une infection dans environ 50% des cas. L'efficacité des deux vaccins de Sinopharm s'élève à 79% et 72%, tandis que celle du produit de CanSino est de 65%.

