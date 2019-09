La Belgique dans le top mondial des opérations inutiles : "Les médecins sous-estiment les risques"

La semaine dernière, plus de 600 chirurgiens orthopédistes pratiquant des opérations du ménisque ont reçu une lettre de l'Inami pour leur demander d'être plus réticents à opérer les plus de 50 ans. La Belgique est l'un des premiers pays du monde en matière d'interventions médicales inutiles, et la chirurgie du genou pour les déchirures du ménisque en fait partie.

© Getty

Pour une opération inutile au genou ou au dos, il faut être en Belgique. Prenons l'arthroscopie du genou pour les lésions méniscales et cartilagineuses : alors que des recherches scientifiques de très haut niveau révèlent depuis au moins 10 ans que ces opérations exploratoires sont généralement inutiles comparées à l'attente et à la revalidation, elles sont encore réalisées à la chaîne. Vous penserez que de telles interventions rapportent beaucoup d'argent, mais ce n'est certainement pas la seule raison pour laquelle ce type de pratique est maintenu.

