L'UZ Brussel propose désormais une assistance morale et psychologique aux réfugiés ukrainiens à leur arrivée en Belgique. L'université et sa fondation ont également uni leur forces avec Goodman et l'organisation humaniste deMens.nu la semaine dernière pour envoyer un convoi humanitaire à la frontière avec l'Ukraine. Celui-ci a permis de livrer du matériel médical et de ramener des réfugiés ukrainiens en Belgique au retour.

La Villa Samson de l'UZ Brussel, qui était initialement une maison de thérapie animale est devenue la Villa Resilience depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les patients, les employés de l'hôpital et à présent les réfugiés ukrainiens peuvent s'y rendre pour obtenir un soutien psychologique et moral.

Grâce au soutien financier de la Fondation UZ Brussel et de son partenaire Goodman, deMens.nu a pu organiser son quatrième convoi en direction de la frontière polonaise pour approvisionner l'Ukraine en denrées alimentaires de première nécessité et en fournitures médicales pour lesquelles les besoins restent élevés dans les hôpitaux, les orphelinats et les bunkers qui sont pleins à craquer.

"Nous sommes partis avec quatre fourgons remplis de matériel médical. Nous sommes revenus avec 21 personnes, quatre chiens et trois chats, qui ont maintenant tous trouvé un abri", explique Yasmina El Boubkari de deMens.nu.

Les réfugiés sont souvent traumatisés par les séquelles de la guerre. Une réunion de présentation a eu lieu vendredi et, dans les jours à venir, ils pourront compter sur un soutien psychologique supplémentaire.

Un nouveau convoi sera organisé prochainement, assure le directeur général de l'UZ Brussel, Marc Noppen.

