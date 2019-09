L'ONE, un acteur essentiel dans la lutte contre la mortalité infantile

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Vendredi dernier, l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) et ses pendants flamand et germanophone fêtaient le 100e anniversaire de leur parent commun, l'OEuvre Nationale de l'Enfance. L'occasion de revenir sur l'histoire de l'OEuvre.

1930 © Getty

S'il faut attendre le 5 septembre 1919 pour que l'État belge fonde l'OEuvre nationale de l'Enfance, différentes initiatives existaient déjà pour enrayer la mortalité infantile et maternelle, extrêmement élevée à cette époque. Au 19e siècle en Belgique, non seulement 18 à 20% des enfants meurent avant leur premier anniversaire, mais parmi les survivants, 7 à 14% n'atteignent pas l'âge de 5 ans. En cause, des maladies infectieuses.

