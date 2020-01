Le coronavirus est désormais une urgence sanitaire "de portée internationale". L'OMS a décidé jeudi soir à Genève, en Suisse, de lui attribuer ce statut, après la réunion d'un comité d'urgence d'une quinzaine d'experts. Le bilan de l'épidémie s'est alourdi à 170 victimes en Chine.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété jeudi que l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en Chine, et qui s'est étendue à plusieurs régions du monde, constitue "une urgence de santé publique de portée internationale".

"Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles (...). Il ne s'agit pas d'un vote de défiance à l'égard de la Chine", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L'organisation a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu de limiter les voyages et les échanges commerciaux avec la Chine, en dépit de la déclaration d'alerte internationale. "L'OMS ne recommande pas de restreindre les voyages, les échanges commerciaux et les mouvements (de population, ndlr), et s'oppose même à toute restriction aux voyages", a ajouté son directeur.

