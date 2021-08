L'Agence espagnole des médicaments a approuvé mercredi le lancement des essais cliniques sur des humains du premier vaccin espagnol contre le coronavirus.

"L'Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) a autorisé l'essai clinique du vaccin PHH-1V contre le Covid-19 de la société (espagnole) Hipra", a annoncé l'AEPMS dans un communiqué. "Il s'agit du premier essai sur l'homme d'un vaccin mis au point en Espagne", a-t-elle ajouté. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a immédiatement salué sur Twitter "un grand pas dans la lutte contre la pandémie".

Les volontaires qui participeront aux essais recevront tous deux doses à 21 jours d'intervalle.

Hipra, dont le siège est à Amer, en Catalogne (nord-est de l'Espagne), estime qu'elle pourrait fabriquer 400 millions de doses en 2022 et 1,2 milliard en 2023 si le feu vert était donné à l'utilisation de son vaccin. Celui-ci repose sur des protéines recombinantes, une formule également utilisée par l'entreprise américaine Novavax et le partenariat entre le laboratoire français Sanofi et le britannique GSK.

Le coronavirus possède des sortes de pointes (protéines virales) à sa surface pour entrer en contact avec les cellules et les infecter. Ces protéines peuvent être reproduites, puis présentées au système immunitaire pour le faire réagir: c'est le mécanisme auquel il il est recouru dans les vaccins recombinants.

Selon Hipra, ce vaccin se conservera entre 2 et 8°C, ce qui facilitera sa distribution.

