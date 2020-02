Selon un classement réalisé par Bloomberg, l'Espagne serait le pays le plus " sain " du monde.

Le site Bloomberg réalise régulièrement son Bloomberg Healthiest Country Index, qui classe 169 nations selon les facteurs qui contribuent à la santé de leurs citoyens. Cette année, c'est l'Europe qui domine ce classement avec notamment l'Espagne, l'Italie et l'Islande qui figurent sur le podium des pays les plus "sains" du monde. La Belgique, quant à elle, se situe à la 28e place et perd deux places par rapport au classement précédent (2017). Mais quels sont donc les facteurs qui ont influencé une telle hiérarchisation ?Cet indice se base à la fois sur un score de santé positif, et un score de pénalités de santé. Pour le score de santé, Bloomberg a pris en compte l'espérance de vie, la mortalité par maladies infectieuses, non transmissibles, les blessures, et la probabilité de survivre à la naissance, dans l'enfance, dans la jeunesse et à la retraite.En ce qui concerne le score de pénalités, les variables prises en compte sont : l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie (taux élevé de cholestérol ou d'acides gras dans le sang), le surpoids, l'addiction au tabac et à l'alcool, la malnutrition, la sédentarité et l'état de santé mentale. Bloomberg s'est également intéressé aux facteurs environnementaux tels que la pollution de l'eau et de l'air, mais aussi la couverture vaccinale d'un pays.Selon les chercheurs, les habitudes alimentaires des pays tels que l'Espagne et l'Italie jouent un rôle énorme sur le bon niveau de santé de leurs habitants. Et pour cause, le régime méditerranéen est connu pour être bénéfique. "En effet, ce type d'alimentation serait aussi bon pour le cerveau qu'il l'est pour le corps, notamment en ralentissant son vieillissement ", ressort-il d'une étude récente.Un tel régime alimentaire serait aussi efficace pour garder le coeur en bonne santé. Selon une étude qui compare les effets des régimes végétarien et méditerranéen, "le régime méditerranéen entraîne une diminution des triglycérides, qui, à des niveaux élevés, peuvent devenir un facteur de risque pour les problèmes cardiovasculaires".Outre son alimentation, l'Espagne a l'espérance de vie à la naissance la plus élevée parmi les pays de l'Union européenne, et ne suit que le Japon et la Suisse dans le monde. En 2017, par exemple, l'espérance de vie à la naissance s'élevait à 83,33 ans, selon des données fournies par l'outil pédagogique Perspective Monde. "Sur la base des données disponibles, on peut estimer qu'en 2025 la valeur devrait osciller autour de 84,5", ajoutent les chercheurs.À l'inverse, les pays d'Amérique du Nord sont beaucoup plus mal classés. Et pour cause, l'espérance de vie tend à baisser en raison de nombreux décès dus à des surdoses de drogues et à des suicides. Les pays subsahariens représentent 27 des 30 pays les moins bien classés. Une fin de classement complétée par Haïti, l'Afghanistan et le Yémen.