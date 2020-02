Le seuil épidémique de la grippe saisonnière a été franchi pour la deuxième semaine consécutive, annonce mercredi l'institut belge de la santé, Sciensano. L'épidémie de grippe est donc officiellement déclarée en Belgique.

Entre le 27 janvier et le 2 février 2020, 550 personnes pour 100.000 habitants ont en effet consulté un généraliste en raison des symptômes grippaux (température élevée, toux, écoulement nasal, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, etc.). Le seuil épidémique de 153 consultations pour 100.000 habitants est donc franchi pour la deuxième semaine consécutive et l'épidémie de grippe est officiellement déclarée en Belgique.

L'augmentation du nombre de consultations concerne toutes les tranches d'âge mais l'intensité de l'épidémie reste modérée pour le moment et est comparable à la situation de l'année dernière à la même saison, précise l'Institut de santé publique.

Les analyses virologiques effectuées par Sciensano montrent que depuis le début de la saison, ce sont les virus A(H1N1) et A(H3N2) qui circulent pour l'essentiel.

Sciensano a également observé une augmentation du nombre d'hospitalisations mais, précise l'Institut, il n'y a pas pour le moment "de signes de sévérité accrue et le nombre d'infections grippales avec des complications sévères reste limité".

