L'État belge a commandé à l'entreprise liégeoise Zentech, active dans le biotech, pas moins de 3,65 millions de tests sérologiques, rapportent les titres Sudpresse et L'Avenir mardi.

ZenTech a reçu, vendredi, la confirmation par l'État belge pour la fourniture, en plusieurs phases, de plus de 3 millions de tests sérologiques rapides.

Le kit proposé par la société liégeoise est le premier à avoir été approuvé par les autorités sanitaires, ayant prouvé sa fiabilité pour détecter la présence d'anticorps au Covid-19. Plusieurs autres tests sérologiques, rapides ou non, ont depuis lors été validés par l'Agence fédérale des médicaments (AFMPS).

"Notre test donne très rapidement un résultat fiable à 98,5% si le test se révèle négatif, et à 100% s'il est positif. Il n'y a pas de faux positifs", explique Éric Louis Poskin, porte-parole de ZenTech.

"L'objectif est de faire un stock stratégique de tests rapides de manière à ce que la Belgique soit indépendante des autres pays. Une fois que les tests arriveront, il sera alors décidé des endroits où les distribuer, explique Hugues Malonne, directeur général de l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

La priorité de l'entreprise liégeoise reste toutefois "de servir la Belgique prioritairement", mais des contrats sont aussi en négociation avec 17 autres pays.

Par contre, la décision pour le remboursement de ces tests sérologiques par l'Inami se fait attendre, relève L'Avenir, ce qui freine, évidemment, leur utilisation massive.

