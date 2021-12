L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) demande, dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, Alexander De Croo, et au ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, le retrait de l'avant-projet de loi autorisant les pharmaciens à vacciner contre le Covid-19.

Pour l'Absym, "il est clair que cette initiative est principalement inspirée par un réflexe corporatiste du lobby des pharmaciens" qui "s'inquiète" du revenu des pharmaciens, "mis à mal par l'arrivée des pharmacies en ligne et des chaînes de pharmacies".

L'Absym se dit attachée à une bonne collaboration avec les pharmaciens et les infirmiers, mais cette initiative législative risque de compromettre cette collaboration harmonieuse, estime-t-elle, affirmant qu'il n'existe "aucune preuve scientifique que le taux de vaccination contre le Covid-19 augmenterait si les pharmaciens étaient également impliqués". "Si le médecin généraliste ne parvient pas à convaincre son patient de la valeur ajoutée de la vaccination, le pharmacien n'y réussira certainement pas", estime-t-on encore.

Enfin, l'Absym constate, sur bases des directives de l'Inami, qu'un médecin ne peut pas facturer une consultation pour une vaccination Covid sauf si celle-ci intervient lors d'une consultation prévue pour une autre raison. "Si les médecins ne sont pas autorisés à facturer la consultation lorsqu'ils ne font que vacciner un patient contre le Covid-19 alors que les pharmaciens sont autorisés à facturer la vaccination, nous rentrons dans une réglementation totalement irrationnelle et malsaine. C'est le monde à l'envers", fustige encore l'association des syndicats médicaux.

"Les médecins (généralistes) estiment que ce projet de loi témoigne d'une attitude extrêmement désobligeante à l'égard de la profession de médecin (généraliste) et d'un mépris flagrant pour les efforts déployés par les médecins (généralistes) durant ces 20 derniers mois de la crise Covid", conclut la lettre ouverte, signée par le président de l'Absym, Luc Herry.

