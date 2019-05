Une nouvelle thérapie pour traiter le burn-out donne des résultats prometteurs. Elle permettrait aux patients de reprendre le travail deux fois plus vite qu'avec les thérapies classiques.

En 2017, 140.000 personnes étaient sous certificat médical depuis plus d'un an suite à une affection psychique. Il s'agit d'une augmentation de 39 % sur cinq an, selon les chiffres de l'Inami.

...