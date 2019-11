"Hourra, pas de bébé!"

Stefanie Van den Broeck Journaliste Knack

Plus d'un millénial sur dix préfère ne pas avoir d'enfants, révèle une étude réalisée par les sociologues Mark Elchardus et Petrus te Braak (VUB). Ne risquent-ils pas de regretter leur choix, au moment où l'âge et la solitude frapperont à leur porte ?

Hannelore Stegen, chercheuse en sciences de l'éducation de la VUB, a mené des entretiens approfondis avec treize personnes âgées de plus de 60 ans délibérément restées sans enfant. "Presque tous m'ont dit qu'ils ne regrettaient pas leur choix. Et ce n'est pas qu'ils détestent les enfants. Ils chérissent surtout leur liberté". Le constat semble le même chez les plus jeunes.

