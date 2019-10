"Grisonnant, mais fringant": la révolution sexuelle se poursuit dans les maisons de retraite

Eva Kestemont Journaliste Knack Weekend

Que se passe-t-il lorsque la génération qui a rendu les années 1960 un peu plus sauvages franchit le seuil des homes ? Le personnel soignant trouve des sex toys dans les tiroirs et des magazines pornos sous les matelas. Et cela provoque quelques tensions. Voici la révolution sexuelle, clap deuxième.

© getty

"Il n'y pas si longtemps, je rencontre trois vieilles dames qui tricotent", dit Joeri De Ren de l'Antwerp Care Company, en introduction à une journée d'étude sur les personnes âgées et la sexualité. "Je leur demande ce qu'elles tricotent exactement et l'une d'elles me répond " Tout ! Et si tu veux, je te fais un maillot de bain. Viens me rejoindre dans ma chambre, et je prendrai tes mesures ! J'étais sous le choc. Une femme de 80 ans flirtait avec moi !"

