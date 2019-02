Faut-il encore opérer les enfants nés intersexes ?

"C'est une fille ou un garçon ?" Parfois, la réponse à cette question n'est pas évidente : c'est le cas pour les personnes intersexes. Elles représenteraient entre 0,2 et 1,7 % de la population mondiale. Les intersexes présentent simultanément des caractéristiques physiques désignées comme mâles et femelles, au niveau génital, gonadique (les ovaires et testicules), chromosomique et/ou hormonal (voir encadré). Or, il est aujourd'hui courant dans les pays développés d'opérer ces enfants dès le berceau, et/ou de les soumettre à un traitement afin qu'ils ressemblent davantage à un "garçon" ou une "fille".

