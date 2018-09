Fat shaming: le poison insidieux de la grossophobie

Mon enfant ne peut pas regarder Peppa Pig sur Netflix. Je l'ai retiré de la liste". Avec ce simple message, une mère, qui ne se doutait de rien, a récemment provoqué une discussion houleuse sur le groupe Babbel de Mona, un groupe Facebook axé sur la parentalité. Le style de dessin est rudimentaire - amateurs de perspectives correctes passez votre chemin - et Peppa est plutôt du genre bruyant et autoritaire. Pas de quoi réveiller la censure. Mais voilà, il semble que Peppa n'arrête pas de faire remarquer à son père son excès de poids. Comme dans cet épisode où Papa Pig propose de plonger dans la piscine et que sa fille lui dit: "Papa tu es fou, ton ventre est bien trop gros." Voilà un bel exemple de grossophobie, s'est-on écrié sur de nombreux sites anglo-saxons. Heureusement, Papa Pig n'en a cure et plonge dans l'eau avec la grâce d'un cygne.

...