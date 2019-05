"Ceux qui font du vélo de façon intensive vivent cinq ans de plus", a-t-on pu lire récemment dans Het Laatste Nieuws. Mais est-ce vrai ?

"La plupart des cyclistes ont une espérance de vie supérieure à la moyenne, en particulier ceux qui s'entraînent beaucoup", était-il précisé. Les recherches montrent qu'ils vivent cinq ans de plus, a déclaré Kris Van der Mieren, le médecin de la Fédération Royale Belge de Cyclisme. Il a comparé toutes les études sur le sujet. La recherche qui l'a le plus convaincu est l'étude de Copenhague City Heart Study (CCHS) de 2012. "Celle-ci a suivi 5106 personnes en bonne santé pendant 18 ans. Le groupe test comprenait des personnes qui ne pratiquaient pas de sport, d'autres qui faisaient du vélo quelques heures par semaine et un troisième groupe qui s'entraînait de façon très intensive. Les hommes de ce dernier groupe ont vécu 5,3 ...