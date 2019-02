Eskétamine, la drogue qui devient médicament

Trente ans après le prozac, l'eskétamine est considérée comme la plus grande innovation dans le monde psychiatrique pour combattre la dépression sévère et les tendances suicidaires. La Food and Drug Administration (FDA), l'organisme américain de surveillance des médicaments, serait sur le point de permettre à Johnson & Johnson de commercialiser aux États-Unis son nouveau médicament à base d'eskétamine, le Spravato. Un comité consultatif a déjà donné son accord le 12 février et la décision définitive, qui devrait aller dans le même sens, est prévue pour le 4 mars.

