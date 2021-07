L'éradication de maladies comme la variole aurait été impossible avec la désinformation sur les vaccins qui se répand actuellement aux Etats-Unis, a affirmé samedi le conseiller anti-Covid de la Maison Blanche Anthony Fauci.

"Si nous avions eu le rejet des vaccins que nous voyons dans certains médias, je ne pense pas qu'il aurait été possible d'éradiquer la variole", a estimé l'immunologue sur la chaîne CNN.

"Nous aurions probablement toujours la variole, et nous aurions probablement toujours la polio dans ce pays, si nous avions eu le genre de fausses informations qui sont répandues actuellement", a-t-il ajouté.

La veille, le président Joe Biden avait accusé les grands opérateurs de réseaux sociaux de "tuer des gens" en laissant circuler de fausses informations sur les vaccins, au moment où les Etats-Unis tâchent de relancer une campagne de vaccination qui patine.

Facebook avait balayé ces critiques, se targuant plutôt de "sauver des vies" avec des mesures qui permettent, selon le réseau social, à ses utilisateurs d'avoir un meilleur accès au vaccin.

La variole qui a fait environ 300 millions de morts au 20e siècle, plus que les conflits armés, a été déclarée officiellement éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1980 grâce à l'effort global de vaccination engagé après la Seconde Guerre mondiale.

La polyomélite, officiellement éradiquée depuis août 2020 d'Afrique grâce au vaccin, fait de la résistance en Asie, au Pakistan et Afghanistan où cette maladie, qui se traduit par des paralysies chez les jeunes enfants, reste endémique.

L'échec des campagnes de vaccination s'y explique notamment par la méfiance des populations rurales et la croyance en des théories du complot contre les musulmans.

