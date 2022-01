L'Institut de santé publique Sciensano estime, dans un rapport publié mercredi, qu'environ 7% des plus de 111.000 décès enregistrés en 2021 sont dus à l'épidémie de Covid-19. Le pourcentage de surmortalité l'an dernier s'élève à 4,9%, soit 5.192 décès supplémentaires sur les 106.197 initialement attendus, selon les calculs de l'institut.

"En 2021, la surmortalité reste majoritairement expliquée par la poursuite de l'épidémie de Covid-19 (la fin des 2e, 3e, 4e vagues et le début de la 5e)", note Sciensano. Au total, 8.532 décès dus au coronavirus ont été enregistrés contre 19.819 en 2020. L'Institut de santé publique souligne par ailleurs le rôle joué par les inondations de juillet et la vague de chaleur enregistrée entre le 16 et le 19 juin. Ces deux événements auraient provoqués près de 184 décès supplémentaires, d'après l'analyse de Sciensano.

La surmortalité enregistrée en 2021 concerne particulièrement le groupe d'âge des 65-84 ans, avec 4.905 décès supplémentaires (+11,1 % d'excès de mortalité). Tous âges confondus, l'excès de mortalité a été plus élevé chez les hommes (+7,9 %) que chez les femmes (+3 %). En revanche, une sous-mortalité est observée pour les personnes à partir de 85 ans, avec 291 décès de moins par rapport à ce qui était initialement attendu (-0,6 %).

"La sous-mortalité parmi les personnes de plus de 84 ans est inhabituelle mais elle n'est pas surprenante, compte tenu de la surmortalité importante dans ce groupe d'âge lors des deux premières vagues de l'épidémie en 2020", note Sciensano. Cette légère sous-mortalité chez les personnes âgées d'au moins 85 ans est observée en Flandre et à Bruxelles, mais pas en Wallonie.

En 2020, le pourcentage d'excès de mortalité s'élevait à 17,5%. À titre de comparaison, lors des années 2015 à 2019, la surmortalité atteignait en moyenne 2%.

Statbel, l'office belge de statistique, a par ailleurs publié mercredi les chiffres détaillés de la mortalité en 2021. De légères variations peuvent exister entre les chiffres présentés par Statbel et ceux présentés par Sciensano en raison de différences méthodologiques.

