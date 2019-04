Enquête sur l'alimentation des Belges : comment manger mieux ?

Soraya Ghali Journaliste au Vif/L'Express

Deuxième volet de notre enquête sur l'alimentation des Belges. Prévenir le surpoids et l'obésité et favoriser une alimentation saine : le consommateur doit être aidé dans ses choix vertueux. Des spécialistes conseillent aux autorités politiques des mesures plus interventionnistes pour encourager l'équilibre alimentaire.

© DR