En Wallonie, la vaccination grand public passera par 54 centres de vaccination

Après avoir vacciné les résidents et les travailleurs des maisons de repos, le personnel hospitalier et le personnel de soins de première ligne, la Wallonie entamera, dans le courant du mois de mars, la vaccination des personnes de plus de 65 ans, des plus de 45 ans à risques et des travailleurs exerçant des fonctions essentielles. Pour ce faire, 54 centres de vaccinations seront mis en place.

Ils serviront également pour la phase suivante - celle de la vaccination du grand public - qui est prévue à partir des mois de mai et de juin et devrait s'étaler sur tout l'été, a annoncé jeudi le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. Selon ce dernier, ce programme devrait permettre de vacciner 78% de la population belge. "Est-ce qu'il y aura des retards? On espère pas mais tout dépend de la disponibilité des vaccins", a-t-il toutefois indiqué.