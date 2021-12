En fin d'année, nombreux sont ceux qui formulent avec optimisme une série de bonnes résolutions. Manger plus sainement fait chaque année partie du top 3. Hélas, le risque est grand de retomber dans ses vieilles habitudes. Que faire pour que cela marche cette fois?

De bonnes habitudes alimentaires sont un atout indéniable, pour la santé tant physique que mentale. On a beau le savoir, il est très difficile de modifier son comportement alimentaire. Des bonnes intentions prises maintenant, il ne restera que peu de chose quelques semaines à peine après le Nouvel An. La plupart des gens ne résistent pas aux cacahuètes salées devant la télé, à l'épaisse couche de choco sur la tartine ou aux sodas aux repas.

L'homme est une créature d'habitude. Beaucoup de nos comportements sont devenus automatiques, nous les adoptons sans réellement y penser. Pour changer son mode de vie, il faut concrétiser ses intentions: manger un fruit tous les matins, remplacer le sel par des épices et une boisson sucrée par de l'eau gazeuse. Les objectifs doivent être réalisables: il est donc inutile de promettre de ne plus jamais manger de frites ou de chips, alors qu'on en raffole!

La première chose est de bien réfléchir à ce dont on a besoin pour manger sainement. Cherchez d'abord des recettes saines et n'achetez que les ingrédients nécessaires, après avoir dressé une liste. Ne faites pas les courses l'estomac vide. Lors d'une réception ou d'un repas chez des amis, décidez à l'avance du nombre de verres que vous boirez et ne vous asseyez pas tout près d'un plat de chips. De telles actions requièrent une vigilance continuelle, ce qui n'est pas simple.

L'enthousiasme du début s'érode rapidement: il faut donc avoir une réelle motivation de changement, en plus des intentions concrètes. Pour tenir le coup, les réactions positives de votre entourage et votre propre fierté constituent un incitant. Il est bon par ailleurs d'apprécier de temps à autre ce que vous avez déjà atteint. Prenez note de vos progrès dans un petit carnet ou tenez-les à jour dans une application.

Conseils pour tenir le coup Ne soyez pas trop sévère avec vous-même Prenez de petites décisions réalisables Remplacez un aliment calorique contre un autre, plus sain (optez pour des pâtes complètes, par ex.) Prenez de plus petites portions (dans une assiette plus petite) Essayez chaque semaine une recette saine

Quelle récompense recherchez-vous? Dans son ouvrage Le Pouvoir des Habitudes, Charles Duhigg dévoile pourquoi elles sont si difficiles à changer. Selon lui, les habitudes bien ancrées créent des cercles difficiles à rompre: une envie ou un besoin impérieux entraîne un comportement particulier, qui mène à une récompense. Par exemple, tous les après-midis entre 15h30 et 16 h, vous avez envie d'un café avec un cookie au chocolat. Vous vous rendez à la cafétéria de votre entreprise, achetez café et biscuit et rejoignez ensuite quelques collègues pour une pause "papotage". Une demi-heure plus tard, vous retournez à votre bureau, content et détendu. Charles Duhigg explique comment faire pour supprimer le cookie. Les gens adoptent des habitudes pour la récompense qui suit ; il est donc important de savoir quelle récompense l'on recherche, souvent inconsciemment. Dès qu'elle est repérée, il est plus facile de modifier son comportement. Dans l'exemple de Duhigg, la récompense est le moment de convivialité avec les collègues. Pour expérimenter ce sentiment positif, nul besoin de biscuit: une pomme fera aussi bien l'affaire!

Les 10 résolutions les plus populaires Passer plus de temps en famille et avec des amis Faire du sport Manger plus sainement et perdre du poids Arrêter de fumer Ne plus se laisser envahir par le stress Boire moins d'alcool Ne plus contracter de dettes Apprendre quelque chose de nouveau Rendre quelque chose aux autres Ranger

