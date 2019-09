En ces temps modernes ou le GSM et la crampe au pouce ont pris le pas sur la plume, on observe un retour étrange. Celui de l'amour épistolaire. Un amour qui nait pour une personne qu'on n'a jamais vue, mais qui nous a séduite par ses mots. Ou quand l'amour n'est pas fait d'actes, mais de belles paroles.

Le syndrome Cyrano a atteint l'ère du chat. Avec les applications de rencontre et la possibilité de communiquer par écrit avec n'importe qui grâce à des applications comme messenger ou Whatsapp, nous serions de plus en plus nombreux à nous laisser emporter par une romance éthérée où les seuls contacts sont les mots. On apprend à se connaître, on s'écrit des choses qu'on n'oserait jamais dire à voix haute, on se murmure de tendres confessions. Et il arrive que l'on tombe réellement amoureux de cette autre avec qui on communique alors qu'on ne l'a jamais vu, entendu ou humé. C'est ce que certains ont baptisé le syndrome Cyrano.

