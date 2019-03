Divorce : ni dramatiser, ni banaliser

Depuis les années 70, le taux de divorces a augmenté de façon exponentielle et les mentalités ont elles aussi subi une profonde métamorphose ; divorcer n'est plus un scandale. Et nous ne partons plus nécessairement du principe qu'en se séparant, nous faisons le malheur de nos enfants. " Le tabou du divorce a en grande partie disparu, ce qui est une bonne chose ", approuve Kaat Schaubroeck, journaliste et auteur. " Mais nous devons veiller à ne pas tomber dans un nouveau tabou : celui du conflit et du chagrin. Au fil des ans, nous avons tendance à voir le phénomène du divorce à travers des lunettes un peu trop roses. Notre confiance illimitée dans la communication a généré l'image idéalisée de deux personnes assises à table qui règlent leur séparation de manière calme et rationnelle... et qui réussissent même à rester amis par après. Tant mieux pour eux, mais pour la plupart des ex-partenaires, la réalité s'avère quelque peu différente. J'ai peur de voir s'installer un nouveau 'carcan' : celui du divorce parfait. Avec la conséquence que les gens se sentent coupables et aient l'impression d'échouer s'ils ne réussissent pas à se séparer harmonieusement en maintenant la communication. "

