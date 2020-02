La recherche sur les mutations génétiques laisse entrevoir la possibilité de tests permettant de détecter les cancers beaucoup plus tôt qu'actuellement, avant même l'apparition des premiers symptômes.

Les premiers signes de cancer peuvent apparaître des années, voire des décennies, avant le diagnostic, selon l'étude la plus complète à ce jour des mutations génétiques qui font que les cellules saines deviennent malignes, rapporte The Guardian.

...

Les premiers signes de cancer peuvent apparaître des années, voire des décennies, avant le diagnostic, selon l'étude la plus complète à ce jour des mutations génétiques qui font que les cellules saines deviennent malignes, rapporte The Guardian. Les résultats, basés sur des échantillons provenant de plus de 2 500 tumeurs de 38 types de cancer, révèlent une fenêtre d'opportunité plus longue que prévu dans laquelle les patients pourraient potentiellement être testés et traités dès les premiers stades de la maladie.Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet d'analyse pancancéreuse des génomes entiers, l'étude la plus complète de la génétique du cancer à ce jour."Ce qui est extraordinaire, c'est que certaines modifications génétiques semblent s'être produites de nombreuses années avant le diagnostic, bien avant tout autre signe qu'un cancer puisse se développer, et peut-être même dans des tissus apparemment normaux", a déclaré Clemency Jolly, co-auteure de la recherche basée à l'Institut Francis Crick de Londres."En débloquant ces modèles, il devrait être possible de développer de nouveaux tests de diagnostic qui détectent les signes de cancer beaucoup plus tôt", a déclaré Peter Van Loo, co-auteur principal, également de l'Institut Crick. "Il y a une fenêtre d'opportunité". La découverte que les graines du cancer sont souvent semées des années avant que les premiers symptômes n'apparaissent ne changera pas le dépistage du cancer dans l'immédiat. Mais cela laisse entrevoir la possibilité de repérer les personnes à risque bien plus tôt.L'étude a révélé qu'environ la moitié des premières mutations se produisaient dans seulement neuf gènes, ce qui signifie qu'il existe un ensemble relativement restreint de gènes communs qui servent de déclencheurs pour que les cellules divergent d'un développement sain vers un début de cancer. Il pourrait être possible, à l'avenir, de détecter de telles mutations en utilisant ce que l'on appelle des biopsies liquides - des tests génétiques qui détectent les mutations dans l'ADN flottant transporté dans le sang qui peuvent indiquer la présence de tumeurs ailleurs dans le corps."On pourrait essayer d'identifier ces [premières mutations] et faire une sorte d'imagerie très sensible sur les patients qui sont positifs", a déclaré M. Van Loo. "Ou encore plus loin dans le futur, on pourrait concevoir des méthodes qui ciblent réellement ces cellules et les rendent plus claires dans une approche d'imagerie ou les tuent simplement d'un seul coup. C'est un peu de la science-fiction pour le moment".Alors que les cellules humaines subissent des milliards de mutations, seul un petit nombre d'entre elles, appelées mutations du conducteur, donnent lieu à un cancer. Les chercheurs ont examiné combien de fois un seul changement, ou mutation du conducteur, avait été reproduit et copié sur les chromosomes.En utilisant ce qu'ils décrivent comme une "méthode de datation au carbone", ils ont pu reconstituer l'ordre dans lequel le génome des cellules cancéreuses a commencé à accumuler des erreurs et a fini par comporter de grands segments qui avaient été brouillés ou copiés. L'équipe a découvert que ces mutations se produisaient "particulièrement tôt" dans le cancer des ovaires ainsi que dans deux types de tumeurs cérébrales. L'étude a été publiée dans la revue Nature dans le cadre d'un dossier de 22 articles sur le projet Pan-Cancer.Les recherches précédentes sur la génétique du cancer se sont concentrées sur les régions dites codantes du génome, qui contiennent les instructions permettant aux cellules de fabriquer des protéines.Lincoln Stein, de l'Institut ontarien de recherche sur le cancer au Canada, qui est également membre du comité directeur du projet Pan-Cancer, a déclaré : "La grande majorité des travaux réalisés jusqu'à présent ont porté sur la partie du génome codant pour les protéines. Cela ne représente qu'un pourcent. C'est comme essayer d'assembler un puzzle de 100 000 pièces alors qu'il vous manque 99% des pièces et qu'il n'y a pas de boîte à puzzle avec une image complète pour vous guider".Les dernières recherches fournissent certaines des premières informations détaillées sur le rôle des 99 % restants de notre ADN - la "matière noire" du génome - et sur la façon dont ces régions moins étudiées contribuent au cancer. L'étude identifie plusieurs gènes importants qui se trouvent en dehors de la région codante. Selon M. Stein, ces gènes nouvellement identifiés permettraient de faire passer de deux tiers à 95 % la proportion de patients pour lesquels une mutation cancéreuse pourrait être identifiée.