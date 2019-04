Lorsqu'un couple ne parvient pas à concevoir, l'attention se focalise généralement sur la femme. Pourtant, la détresse de son compagnon existe, qu'ils doivent également gérer...

Comme la recherche l'a démontré, le désir d'enfant peut être aussi profond et intense chez l'homme que chez la femme. " Pourtant, lorsque la grossesse se fait attendre, en parler avec l'homme (ou entre hommes) semble encore largement tabou dans notre société ", observe le Pr Lode Godderis du centre pour l'environnement et la santé de la KU Leuven. Il a contribué à la fondation en 2011 de l'asbl Désir d'enfant, qui dispose aujourd'hui en Flandre, en Wallonie et aux Pays-Bas de centres où les personnes confrontées à un désir (insatisfait) d'enfant peuvent trouver des informations, un accompagnement et un soutien.

...