Les pays pauvres ont refusé le mois dernier de recevoir quelque cent millions de doses de vaccin contre le Covid car leur date de péremption était proche, ont indiqué les Nations unies jeudi.

L'Organisation mondiale de la santé a accusé à de multiples reprises les pays riches de s'être accaparés des vaccins et de ne donner aux pays pauvres que des vaccins à courte durée de conservation. Une "honte morale", pour l'OMS.

Fin décembre, le Nigeria a ainsi incinéré plus d'un million de doses de vaccin AstraZeneca données il y a quelques mois par des pays développés mais dont la date de péremption était proche et qui avaient expiré.

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), qui joue un rôle majeur dans le mécanisme international Covax en tant que principal partenaire logistique pour la distribution des vaccins dans les pays défavorisés, ces derniers refusent désormais de recevoir des doses dont la date de péremption est trop proche.

En décembre, "plus de cent millions de doses ont été refusées", a déclaré la directrice de la Division des approvisionnements de l'Unicef, Etleva Kadilli, devant la Commission du développement du Parlement européen. "La majorité des refus avait pour motif la date de péremption", a-t-elle dit.

Mieux planifier les campagnes de vaccination

Elle a expliqué que ces pays avaient besoin de doses qui puissent être conservées assez longtemps afin de pouvoir mieux planifier les campagnes de vaccination et de pouvoir vacciner "les populations qui vivent dans des zones difficiles à atteindre et dans des contextes fragiles".

La responsable a également expliqué qu'environ un tiers des doses procurées grâce à Covax était des dons de pays européens.

En octobre et novembre, 15 millions de doses données par l'Union européenne ont été refusées par les pays pauvres, dont 75% étaient des vaccins AstraZeneca dont la durée de péremption - une fois les vaccins arrivés à destination - était inférieure à dix semaines.

Mme Kadilli a expliqué que de nombreux pays demandent que les livraisons de vaccins soit "fractionnées" et repoussées au trimestre suivant.

Plus de 85% de la population africaine n'est pas vaccinée

Le dispositif international pour un accès équitable au vaccin Covax - qui est co-dirigé par l'Alliance du vaccin (Gavi), l'OMS et Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), s'apprête à distribuer sa milliardième dose dans les prochains jours.

Plus de 9,4 milliards de doses de vaccins ont maintenant été administrées dans le monde, a affirmé jeudi le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion du Comité d'urgence sur le Covid.

Mais 90 pays n'ont toujours pas atteint l'objectif de 40% de vaccinés qui avait été établi pour fin 2021, a-t-il dit, et "plus de 85% de la population africaine, soit environ un milliard de personnes, n'a pas encore reçu une seule dose de vaccin".

L'Organisation mondiale de la santé a accusé à de multiples reprises les pays riches de s'être accaparés des vaccins et de ne donner aux pays pauvres que des vaccins à courte durée de conservation. Une "honte morale", pour l'OMS. Fin décembre, le Nigeria a ainsi incinéré plus d'un million de doses de vaccin AstraZeneca données il y a quelques mois par des pays développés mais dont la date de péremption était proche et qui avaient expiré. Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), qui joue un rôle majeur dans le mécanisme international Covax en tant que principal partenaire logistique pour la distribution des vaccins dans les pays défavorisés, ces derniers refusent désormais de recevoir des doses dont la date de péremption est trop proche. En décembre, "plus de cent millions de doses ont été refusées", a déclaré la directrice de la Division des approvisionnements de l'Unicef, Etleva Kadilli, devant la Commission du développement du Parlement européen. "La majorité des refus avait pour motif la date de péremption", a-t-elle dit. Elle a expliqué que ces pays avaient besoin de doses qui puissent être conservées assez longtemps afin de pouvoir mieux planifier les campagnes de vaccination et de pouvoir vacciner "les populations qui vivent dans des zones difficiles à atteindre et dans des contextes fragiles". La responsable a également expliqué qu'environ un tiers des doses procurées grâce à Covax était des dons de pays européens. En octobre et novembre, 15 millions de doses données par l'Union européenne ont été refusées par les pays pauvres, dont 75% étaient des vaccins AstraZeneca dont la durée de péremption - une fois les vaccins arrivés à destination - était inférieure à dix semaines. Mme Kadilli a expliqué que de nombreux pays demandent que les livraisons de vaccins soit "fractionnées" et repoussées au trimestre suivant. Le dispositif international pour un accès équitable au vaccin Covax - qui est co-dirigé par l'Alliance du vaccin (Gavi), l'OMS et Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), s'apprête à distribuer sa milliardième dose dans les prochains jours. Plus de 9,4 milliards de doses de vaccins ont maintenant été administrées dans le monde, a affirmé jeudi le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une réunion du Comité d'urgence sur le Covid.Mais 90 pays n'ont toujours pas atteint l'objectif de 40% de vaccinés qui avait été établi pour fin 2021, a-t-il dit, et "plus de 85% de la population africaine, soit environ un milliard de personnes, n'a pas encore reçu une seule dose de vaccin".