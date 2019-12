Le début du mois de décembre est le moment idéal pour commencer son sapin de Noël et remplir sa maison de guirlandes et de bougies. Faire le sapin est un moment agréable à partager en famille, mais au moment de mettre les décorations en place ou d'en acheter des nouvelles, nous ne pensons pas toujours aux mesures de sécurité à prendre en compte pour éviter les petits dangers qui peuvent survenir. Voici quelques conseils pour vous aider à décorer votre maison en toute tranquillité.

Le sapin de Noël

Le sapin de Noël est un indispensable pour décorer sa maison dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les sapins peuvent être des déclencheurs d'incendies. Il faut donc éviter de les placer près d'une prise électrique, d'un compteur ou d'une source de chaleur.

Si vous choisissez un sapin en pot, n'oubliez pas de l'arroser régulièrement, car un sapin sec est plus susceptible de prendre feu. Si vous optez pour un sapin artificiel, vérifiez bien qu'il est ignifuge (ininflammable), surtout s'il est recouvert de neige ou de givre artificiels, car ceux-ci accentuent le risque d'inflammation. Laissez-le loin de toute flamme pour ne prendre aucun risque.

Peu importe le sapin que vous choisirez, veillez à ce qu'il soit fixé correctement afin d'éviter qu'il tombe et entraîne des accidents.

Les guirlandes de Noël

Pour beaucoup, un sapin sans guirlande n'est pas un vrai sapin. Cependant, les guirlandes lumineuses sont à l'origine de 150 incendies par an, il est donc impératif de rester prudent. Si vous en achetez une nouvelle, vérifiez que l'étiquette contienne bien le marquage CE qui indique que la guirlande est conforme aux règles de sécurité en vigueur et qu'elle est garantie sans risque d'incendie et de chocs électriques. Veillez également à ce qu'elles soient adaptées à l'intérieur ou à l'extérieur selon l'endroit où vous souhaitez les placer.

Si vous utilisez la même guirlande depuis des années et que vous n'êtes pas prêt à vous en séparer, soyez attentif à ce que le câble et l'embout électriques ne soient pas endommagés. Pour finir, n'oubliez pas de débrancher la prise lorsque vous allez vous coucher ou que vous sortez de chez vous.

Les boules de Noël

Essayez au maximum d'opter pour des boules incassables afin d'éviter tout accident avec des boules en verres ou fragiles. Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, une solution alternative est de placer les boules ou ornements fragiles en haut du sapin afin de limiter leur accessibilité.

Les babioles de Noël

Selon vous, les décorations de Noël ne sont rien sans une petite crèche au pied du sapin? Veillez dans ce cas à ne laisser aucune figurine traîner ou disposez-les hors de la portée des enfants. Si l'un d'entre eux s'amuse à les mettre en bouche, un accident est vite arrivé.

Les bougies

Rien de tel que les bougies pour donner un esprit cocooning à votre chez-vous en période hivernale. Malgré tout, n'oubliez pas que leurs flammes sont réelles et qu'il est donc important de rester prudent quant aux endroits où vous souhaitez les disposer. Pour éviter tout risque d'accident, ne mettez pas vos bougies près du sapin ou de vos plantes, laissez-les sur une surface plate et résistante à la chaleur, assurez-vous qu'elles sont hors de la portée des enfants ou de vos animaux domestiques et veillez à les éteindre avant de quitter la pièce.

Les plantes de Noël

Certaines plantes de Noël peuvent être dangereuses pour la santé, en particulier le houx. En effet, cette plante est épineuse et peut donc blesser les enfants qui s'amuseraient à la toucher. De plus, le houx possède des baies rouges contenant des saponines, molécules toxiques pour la santé. Si un enfant avale plusieurs de ces baies, celui-ci risque de souffrir de crampes et de vomissements.

