A l'instar des autres activités, les règles concernant la pratique sportive seront adaptées par étapes dans le cadre de la mise en place du déconfinement.

Si actuellement les promenades à pieds, à vélo et les joggings sont permis en famille ou avec une seule personne extérieure mais en respectant alors les règles de distanciation physique, dès le 4 mai, la pratique pourra être élargie. Chacun pourra pratiquer une activité sportive de plein air sans contact avec deux autres personnes. Sophie Wilmès a pris en exemple le tennis, l'athlétisme, la pêche ou le kayak.

Si les personnes sont de la même famille, confinées ensemble, la limite de deux personnes supplémentaires ne sera plus d'application.

Vestiaires et douches communes ne seront, par contre, toujours pas autorisés. Les cafétéria resteront fermées.

Dans une seconde phase, après évaluation, dès le 18 mai, les activités physiques pourraient être élargies à plus de 2 personnes. Il n'est cependant pas encore question d'autoriser les sports de contacts.

Si actuellement les promenades à pieds, à vélo et les joggings sont permis en famille ou avec une seule personne extérieure mais en respectant alors les règles de distanciation physique, dès le 4 mai, la pratique pourra être élargie. Chacun pourra pratiquer une activité sportive de plein air sans contact avec deux autres personnes. Sophie Wilmès a pris en exemple le tennis, l'athlétisme, la pêche ou le kayak. Si les personnes sont de la même famille, confinées ensemble, la limite de deux personnes supplémentaires ne sera plus d'application. Vestiaires et douches communes ne seront, par contre, toujours pas autorisés. Les cafétéria resteront fermées. Dans une seconde phase, après évaluation, dès le 18 mai, les activités physiques pourraient être élargies à plus de 2 personnes. Il n'est cependant pas encore question d'autoriser les sports de contacts.