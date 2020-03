L'asbl GymSANA propose chaque matin une courte vidéo de gym, à destination des aînés, mais aussi de toutes les personnes qui veulent lutter contre la sédentarité imposée par le confinement.

En cette période d'isolement et de sédentarité qui peut s'avérer dommageable pour la santé autant physique que mentale, l'ASBL GymSANA diffuse chaque matin de courtes capsules vidéos de gym adaptées aux seniors et aux personnes malades chroniques ou porteuses d'un handicap.

Les vidéos combinent des exercices de prise de conscience du schéma corporel, de renforcement musculaire et d'équilibre. Les thématiques sont diverses : réveil musculaire, mobilisation, frottements, stretching ,... Elles conviennent donc aussi à toutes les personnes sédentaires qui voudraient faire de ce confinement une opportunité pour se mettre à bouger et prendre de nouvelles bonnes habitudes (ou les garder).

Les capsules vidéos ne manquent pas d'humour. Pierre, un des professeurs, propose par exemple la Gym PQ hommage à ce rouleau de papier devenu star.

En pratique Tous les matins, le rendez-vous est donné à 8h30 pour une dizaine de minutes d'exercices physiques. Chaque lundi de 10 à 11h, une séance complète de 60 minutes est diffusée en direct sur la page Facebook de l'asbl.

