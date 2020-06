Avec le retour des beaux jours et le déconfinement progressif, nous sommes nombreux à prendre l'air plus souvent. Tout à coup, vous voyez un sportif en détresse respiratoire. Comment réagir face à une crise d'asthme ?

L'asthme est une affection pulmonaire qui s'accompagne d'une inflammation chronique des voies respiratoires. Certains déclencheurs tels qu'allergènes, air froid, fumée ou effort intense peuvent aggraver l'inflammation et causer une crise d'asthme. L'asthme entraîne un rétrécissement de la paroi des voies aériennes, ce qui provoque la sécrétion de mucus et des difficultés à respirer. Il existe des médicaments tant pour prévenir les crises d'asthme que pour les combattre. - La victime respire difficilement et parfois trop rapidement ; - il se peut qu'elle tousse ; - la respiration de la victime est difficile ou sifflante ; - elle a peut-être de la fièvre et/ou les lèvres, les ongles ou le nez qui bleuissent ; - elle est anxieuse et agitée ; - elle souffre de palpitations ; - elle dit qu'elle souffre d'asthme.