Un médicament contre l'arthrite, le tofacitinib, a démontré des effets positifs pour soigner des patients hospitalisés en raison du Covid lors d'un essai clinique dont les résultats ont été publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine.

Le cachet, vendu entre autres sous la marque Xeljanz, a été testé lors d'un essai clinique sur 289 patients hospitalisés avec des formes graves du Covid, à travers 15 sites au Brésil.

La moitié d'entre eux ont reçu le médicament - deux cachets de 10mg par jour - et des soins classiques, l'autre moitié un placebo et des soins.

Après 28 jours, 18,1% des membres du groupe ayant reçu le traitement ont développé une insuffisance respiratoire -- nécessitant par exemple une intubation ou une mise sous respirateur -- ou sont décédés, contre 29% du groupe placebo.

Au total, quelque 5,5% des membres du groupe placebo sont décédés contre 2,8% des patients sous tofacitinib.

"Nous sommes encouragés par les premiers résultats de notre essai aléatoire du tofacitinib auprès des patients hospitalisés pour une pneumonie de Covid-19", a indiqué Otavio Berwanger de l'hôpital israélite Albert Einstein, qui a conduit l'essai clinique, en partenariat avec Pfizer.

Le tofacitinib est autorisé aux Etats-Unis pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique et la rectocolite hémorragique.

