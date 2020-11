Selon les recommandations officielles, les masques chirurgicaux doivent être jetés après 4 heures d'utilisation. Un vrai fléau pour l'environnement et pour le portefeuille. Mais peut-on les laver et les réutiliser ? On vous explique comment vous y prendre.

Lors d'une opération exceptionnelle, Levif.be répond à vos interrogations sur le Covid. Aujourd'hui nous répondons à une question sur la réutilisation des masques chirurgicaux :

...

Pour une famille, porter un masque chirurgical et en changer toutes les 4 heures peut coûter très cher. C'est souvent pour cette raison que certains préfèrent choisir des masques en tissu lavables, même si ceux-ci ne présentent pas tout à fait la même efficacité. Dès avril, des équipes du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont exploré la piste du lavage des masques à usage unique. Ils ont constaté qu'on peut les laver jusqu'à 10 fois en machine à 60 °C, avec de la lessive, sans qu'ils perdent leurs capacités de filtration. Ils montrent de simples traces de feutrage et son moins "respirant"."Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances, y compris après passage au lave-linge", explique l'UFC-Que choisir dans un communiqué. Après le lavage de votre masque chirurgical, vérifiez tout de même qu'il est toujours en bon état apparent et que les élastiques sont toujours bien fixés. En attendant le lavage, les masques usagés doivent être stockés dans une pochette ou une boite à part du reste du linge afin de ne pas contaminer celui-ci. Autre bémol, l'étude n'a pas pu démontrer qu'un lavage à 60 °C était suffisant pour débarrasser le masque d'une éventuelle contamination au virus. "Les autorités sanitaires ont refusé le protocole du CNRS visant à tester un usage en vie réelle, où les masques auraient été portés entre chaque lavage. La raison : ces masques sont à usage unique, tester leur utilisation en dehors de leur destination initiale n'est pas envisageable", précise le communiqué. Mais puisqu'il est établi que le virus est détruit à 60°C sur un masque en tissu, on peut déduire que ce qui vaut pour le tissu vaut également pour le masque chirurgical. Au lieu de passer votre masque en machine, vous pouvez également décider de l'aérer durant 5 à 7 jours, sans y toucher. Cela garantit la disparition du virus, selon UFC-Que choisir. Vous pouvez également le mettre au four à 70°C (chaleur sèche) durant 30 minutes ou le passer 10 minutes à la vapeur. Attention toutefois au risque de fonte des masques chirurgicaux. Si vous choisissez cette option, vous réduisez la vie de votre masque "jetable" à cinq utilisations. Concernant le repassage, il doit se faire avec précaution afin de ne pas brûler le plastique que les masques contiennent. Par contre, l'utilisation du four à microonde est proscrite à cause de la barre métallique contenue dans la plupart des masques.