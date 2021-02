Le vaccin anti-Covid Johnson & Johnson devrait être approuvé par l'Agence européenne du médicament début mars, et distribué à partir de fin mars ou début avril, a déclaré dimanche la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Ce feu vert de l'Union européenne sera accordé "début mars puisque l'agence du médicament européenne est en train de passer en revue toutes les informations que lui a communiquées Johnson & Johnson pour pouvoir mettre sur le marché ce vaccin", a affirmé Mme Pannier-Runacher sur la chaîne de télévision France 3.

Les premières doses devraient "arriver fin mars-début avril puisqu'il y a un délai pour la production des doses", cela est "encore en discussion avec le laboratoire", a-t-elle ajouté.

"C'est une très bonne nouvelle parce que ce vaccin nécessite une seule dose, en revanche il est possible qu'il nécessite des rappels, nous ne le savons pas encore", a-t-elle prévenu.

Les Etats-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin unidose de Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Mme Pannier-Runacher a en outre précisé que sur la "cible" des 600 millions de doses de vaccins attendues en Europe d'ici fin juin, 77 millions seront destinées à la France.

"Cela correspond au quota populationnel, c'est-à-dire à chaque fois que 10 millions de doses sont livrées en Europe, il y en a 1,5 million pour la France parce que nous représentons 15% de la population européenne", a expliqué Mme Pannier-Runacher.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite jeudi "optimiste" sur son objectif de vacciner 70% de la population adulte de l'UE, soit quelque 225 millions d'Européens, d'ici à "la fin de l'été", à la faveur de la forte augmentation attendue des livraisons des laboratoires.

Un graphique diffusé par la Commission jeudi montrait que l'UE s'attend à recevoir d'ici à fin juin près de 600 millions de doses -- si toutes les livraisons promises et attendues se concrétisent.

