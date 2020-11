Au total, 177 foyers de contamination de plus de dix cas confirmés de Covid-19 étaient recensés jeudi dans les 602 maisons de repos wallonnes, selon des chiffres communiqués vendredi par l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

Parmi ces "clusters", quatre étaient situés dans le Brabant wallon, 80 dans le Hainaut, 65 à Liège, dix dans le Luxembourg et 18 à Namur. Au sein de ces maisons de repos, 5.195 cas étaient confirmés parmi les résidents - en hausse par rapport aux 3.598 cas recensés jeudi dernier - et 2.570 membres du personnel étaient écartés, précise l'Aviq. Par ailleurs, 71 "clusters" d'au moins dix cas étaient également enregistrés dans le secteur du handicap et cinq en santé mentale, ajoute l'agence.