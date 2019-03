Course internationale à la découverte d'un vaccin universel contre la grippe

Les différents vaccins sont actuellement élaborés à partir des souches qui circulent chaque année, ce qui rend leur production onéreuse car d'autres variantes du virus font parfois leur apparition de manière inattendue. Le vaccin devient alors moins efficace.

Les épidémies de grippe, essentiellement saisonnières, touchent environ un milliard de personnes et font des centaines de milliers de morts chaque année, selon l'OMS, qui estime qu'il s'agit là d'un des plus grands défis sanitaires mondiaux.

Le monde a connu plusieurs pandémies meurtrières de grippe, dont la plus grave fut celle de la grippe espagnole qui a tué, en 1918, des dizaines de millions de personnes.

"La découverte d'un vaccin universel serait pour ainsi dire le Graal", a déclaré Martin Friede, coordinateur chargé des vaccins au sein de l'OMS, à Genève. "Les chercheurs sont aujourd'hui plus nombreux" à s'atteler à la tâche, même s'il est encore trop tôt pour avancer une date quelconque d'élaboration.

"Une autre pandémie de grippe est inévitable", a cependant averti l'OMS, ajoutant que "dans ce monde interconnecté, la question n'est pas de savoir si nous allons avoir une autre pandémie, mais quand".

L'OMS recommande la vaccination annuelle comme le moyen le plus efficace de prévenir la propagation de la grippe, en particulier pour les employés du secteur de la santé et pour les personnes à risque. En raison de la mutation du virus, le vaccin doit être régulièrement mis à jour et offre donc une protection limitée.

Chaque année, 650.000 personnes décèdent du virus saisonnier de la grippe.