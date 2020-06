L'Université de Liège (ULiège) pourra réaliser d'ici quelques semaines plus de 50.000 tests de dépistage par jour, rapporte L'Echo mercredi.

L'ULiège a mis au point une nouvelle technique qui permettra de réaliser, d'ici quelques semaines, de 50.000 à 60.000 tests de dépistage par jour, rien qu'à Liège. Cette méthode novatrice, sans équivalent dans le monde, sera utilisée dès la rentrée académique en septembre pour tester très régulièrement, sur une base anonyme et volontaire, les 30.000 membres de la communauté universitaire, a annoncé ce mardi, dans une communication interne, le recteur de l'université, Pierre Wolper. Elle permettra d'éviter des mesures de distanciation sociale difficiles à appliquer, ce qui autorisera tous les étudiants à être présents un maximum de temps dans les auditoires.

Mais l'université voit plus loin: moins onéreuse que les tests actuels, cette nouvelle méthode de détection du virus, basée sur des auto-prélèvements salivaires, permettrait de tester régulièrement - au moins une fois par mois - la population de Wallonie, de surveiller la circulation du virus et d'empêcher ainsi un reconfinement général en cas de deuxième vague, selon l'ULiège.

