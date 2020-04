Coronavirus: Comment utiliser son masque pour les nuls ?

Il est maintenant temps de préparer votre masque et de mettre au point des stratégies lui permettant d'être efficace. Parmi celles qui sont citées depuis une semaine, l'idée du port généralisé du masque dans les transports fait de plus en plus parler d'elle. Mais pour que celui-ci porte ses fruits, il y a des gestes à respecter. Petit mode d'emploi pour une utilisation optimale du masque.

Alors que les initiatives citoyennes se multiplient pour produire des masques pour le plus grand nombre, beaucoup de gestes simples permettent à ceux-ci d'atteindre une efficacité optimale. On dresse avec vous la liste de ces gestes sans lesquels votre masque est aussi inutile qu'un parapluie en plein soleil. Manipulez votre masque avec précaution:Ne touchez jamais l'intérieur de votre masque avec vos mains. Si vous devez le mettre ou bien le replacer, essayez de le faire en n'utilisant que les élastiques. Positionnez votre masque correctement: Exit les nez et les mentons apparents. Pour que votre masque soit efficace, il faut qu'il soit positionné correctement et couvre donc les orifices qui vous servent à respirer (le nez et la bouche. Ça ne s'invente pas.) Attention aussi à bien serrer celui-ci sur les côtés afin de le rendre totalement hermétique. Alors oui, on sait, ça fait de la buée dans les lunettes, mais sans ça, le port du masque est absolument inutile. Une fois le masque installé, n'y touchez plus: Le masque que vous portez est censé être désinfecté avant utilisation. Si vous le touchez toutes les 30 secondes, l'espace qui doit être complètement stérilisé ne l'est plus du tout et permet la propagation de microparticules, comme le virus. Lavez-vous les mains avant de positionner le masque et avant de le retirer : On en revient au même point. Si vous installez le masque avec des mains sales, ce dernier n'est plus stérile et son utilisation n'est donc plus optimale. Ne retirez pas le masque quand vous discutez avec quelqu'un: Si l'idée de discuter à l'air libre est sans doute plus agréable que de converser avec un morceau de tissu humide collé aux lèvres, elle n'en reste pas moins stupide. On le rappelle, les situations de contact social sont les plus à risques. Lavez votre masque après chaque utilisation: Avant tout, on ne parle ici que de masques réutilisables. Celui-ci doit être constitué d'un matériau résistant au lavage. Du coton fera donc l'affaire. Pour le lavage, on recommande un lavage à 90° de minimum 30 minutes. Bon, une machine pour deux masques, c'est un peu bête on vous l'accorde. Vous pouvez donc laver votre masque dans une casserole d'eau bouillante avec du savon. Surveillez toujours l'état de votre masque. : Si vous constatez que votre masque présente des signes d'usure, n'hésitez pas à le remplacer.