Coronavirus: avis favorable des experts pour un premier vaccin

Le comité consultatif chargé de remettre des avis aux autorités politiques belges en matière de vaccination a examiné le dossier d'AstraZeneca et ne voit aucune raison de ne pas accepter les termes convenus entre l'entreprise et la Commission européenne, écrivent vendredi les journaux du groupe Sudpresse ainsi que De Tijd et Het Laatste Nieuws.