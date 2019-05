Contre la prise inutile d'antibiotiques, un outil pour détecter rapidement la présence de bactéries

L'ère des médecins qui prescrivent de puissants antibiotiques en attendant les résultats du laboratoire pourrait bientôt prendre fin, grâce à un nouvel outil permettant d'obtenir ces résultats en quelques minutes, et non plus quelques jours.