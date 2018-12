Comment préserver les pouvoirs inouïs du foie, ce super-héros ?

Voilà le " morceau " le plus volumineux et le plus lourd de l'organisme : 1,5 kilo en moyenne. Mais il se montre si discret que même les étudiants en médecine ont du mal à le palper. Le foie, caché derrière les côtes, est calme et ne fait pas mal (ou si peu), au point qu'on l'oublie. Pourtant, pendant des siècles, cet organe a fasciné les humains qui voyaient en lui une mystérieuse source de force. Pour la raison qu'il est le seul à posséder la capacité à se régénérer très rapidement. Quand il est blessé, il ne meurt pas, il repousse. Gabriel Perlemuter, hépato-gastroentérologue français, rappelle ainsi que la médecine chinoise le surnomme " le général des armées ". A l'époque médiévale, on estime que dans cet organe rouge, et donc plein de sang, se nichent l'amour et la passion.

