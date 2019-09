En plus des conséquences sur la vie sociale et l'estime de soi, le harcèlement chez les jeunes provoquerait également des changements dans le cerveau.

De nombreuses études ont démontré, ces dernières années, que l'intimidation et le harcèlement touchaient des centaines de millions d'enfants et d'adolescents dans le monde, et que ses effets duraient des années, voire des décennies. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Nations Unies reconnaissent d'ailleurs ce problème comme un défi mondial en matière de santé.

...