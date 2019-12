Les fêtes de fin d'année sont une bonne occasion de rassembler toute la famille. Pour certains, Noël est un moment magique avec ses proches. Pour d'autres, les retrouvailles peuvent s'avérer compliquées et devenir une importante source de stress.

Réunir toute la famille n'est parfois pas évident, encore moins si vos parents sont séparés, que votre soeur accepte de venir à condition que vous ne soyez pas là, que vous êtes en guerre avec votre cousin et que votre grand-mère, elle, ne parle plus à personne. Les conflits et les vieilles rancunes familiales sont parfois difficiles à mettre de coté, même le temps d'une soirée. Voici quelques conseils pour vous aider à mieux aborder les retrouvailles de fin d'année.

Tout d'abord, il est important d'accepter sa place au sein de la famille et de la garder. Les rituels familiaux donnent un sentiment d'appartenance et jouent un rôle essentiel dans la construction de l'identité. Les tensions entre plusieurs membres de la famille peuvent parfois dérégler l'équilibre familial, mais il est primordial de prendre du recul et de ne pas tout prendre personnellement.

N'espérez pas trop de ces retrouvailles pour ne pas être déçu et prenez les choses comme elles viennent. Si certains conflits refont surface, ne répondez pas aux critiques et ne prenez pas part aux tensions si vous n'en faites pas partie. Faites un travail sur vous-même, essayez de gérer la situation avec humour et ne portez pas attention aux personnalités difficiles. Pour finir, faites preuve de diplomatie. Si vous en avez l'occasion, cassez la négativité et changez de sujet pour éviter une énième dispute.

Les cadeaux peuvent également être une source de tension. Est-ce trop ou n'est-ce pas assez: trouver ce qui plaira à l'autre peut parfois s'avérer compliqué. Si la personne n'aime pas ce que vous lui avez offert ou que vous n'aimez pas ce que vous avez reçu, des tensions peuvent facilement s'installer. Pour éviter tout conflit, ne pensez pas à ce que vous auriez aimé recevoir pour ne pas être déçu, et profitez pleinement de ce que l'on vous a offert.

Les familles recomposées sont souvent source de conflit durant les fêtes. Traditions, éducation ou rituels différents, ce n'est pas toujours évident de contenter tout le monde. Pour minimiser au maximum les tensions, apprenez à faire des concessions. Faites respecter vos envies sans pour autant tout contrôler. Relativisez, soyez flexibles et essayez d'être le plus équitable possible. Discuter ensemble des solutions et adaptez vos rituels, le changement a parfois du bon.

Auteure: Margaux Glamocic