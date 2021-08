Pour booster votre résilience en période de crise - et en dehors! - et faire le plein d'énergie mentale via cinq conseils concrets.



Ne soyez pas trop sévère envers vous-même : ce n'est pas grave si tout ne réussit pas d'emblée. Fixez-vous des objectifs atteignables, structurez votre journée et distrayez-vous. Ne vous laissez pas abattre : ne vous braquez pas sur ce qui échappe à votre contrôle mais optez consciemment pour ce qui est encore possible. Prenez votre santé en main en adoptant un style de vie sain. Restez connecté sur le plan social : entretenez des contacts, règles de distanciation ou non. Chaleur et amitié sont plus importantes que jamais. Pensez positivement : lâchez ce que vous ne pouvez changer et portez votre attention sur des choses positives, comme le soleil qui brille, une conversation agréable, un geste amical... Investissez-vous pour autrui et soyez reconnaissant: montrer sa reconnaissance aux amis et proches développe et entretient des relations positives.