Il faut l'avouer, dormir à deux peut s'avérer compliqué. Entre les ronflements, le manque de place, le partenaire qui tire toute la couette ou qui se lève cinq fois par nuit pour aller aux toilettes, la qualité de sommeil peut être mise à rude épreuve.

Au début d'un couple et quand tout va pour le mieux, on préfère évidemment dormir en amoureux. Les petits ronflements de l'autre et le fait qu'il/elle vous colle en prenant toute la place peuvent paraître mignons, mais après quelque temps, la situation devient lassante et dormir ensemble peut devenir une source de tension. Le lit est une confrontation permanente entre désir de proximité amoureuse et aspiration au bien-être personnel. Pour éviter les conflits et les reproches dus au manque de sommeil, certains couples préfèrent faire chambre à part.

Dormir séparément n'est pas un déclin d'amour, parfois même au contraire. Cette solution est souvent bien utile pour éviter les disputes superflues et pour que chacun puisse garder son espace personnel. Selon François Renaud, sexologue-psychothérapeute canadien, beaucoup de couples préfèrent dormir ensemble plutôt que seuls, même si cela implique de mal dormir. Malheureusement, le manque de qualité de sommeil peut entraîner des effets négatifs sur la vie de couple. Lorsqu'on est plus fatigué, le stress et l'irritabilité augmentent, ce qui peut créer des tensions au sein d'une relation amoureuse. Dormir en couple est donc un choix à double tranchant. Le psychothérapeute explique que dormir dans des pièces séparées n'est pas la seule solution possible. Des lits séparés peuvent déjà améliorer le confort et l'espace de chacun, surtout si vous avez des besoins spécifiques et que votre partenaire a mal au dos avec le matelas qui vous convient.

Dormir séparément améliore votre qualité de sommeil, offre un sentiment d'indépendance et surtout, aucune des deux personnes du couple n'aura l'impression de sacrifier son confort pour l'autre. Certains le voient même comme une manière de changer leur quotidien et d'apporter un peu de piment.

Il faut cependant vérifier qu'aucun des deux amoureux ne souffre de cette situation et faire attention de ne pas tomber dans un cercle malsain. Si le fait de dormir chacun de son côté est une échappatoire pour les disputes et un moyen d'éviter l'autre, ce n'est pas la meilleure décision à prendre. Il est donc important d'entretenir une bonne communication afin que cette solution n'éteigne pas votre couple.

Auteure: Margaux Glamocic