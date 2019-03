Ce légume est toxique et vous ne le saviez pas

Cette année, l'un des fruits et légumes les plus "sales" s'avère être le chou frisé, qui occupe ainsi la 3e position dans le classement des aliments contenant le plus de pesticides réalisé par l'EWG. Cette liste est compilée à partir d'analyses fréquentes effectuées sur les résidus de pesticides. En 2019, ces tests ont montré que plus de 92% des échantillons de chou cultivé de manière conventionnelle contenaient au moins deux types de résidus. Certains en contenaient parfois jusque 18 différents.

Pour arriver à ces résultats, les organismes chargés de cette étude réalisent des tests alternatifs sur près de 50 aliments, sans toutefois analyser les mêmes tous les ans. Les chercheurs s'intéressent également à diverses sortes de pesticides afin d'obtenir le bilan le plus juste possible. La dernière fois que le chou frisé a fait partie de cette liste, c'était en 2009, lorsqu'il s'est classé à la huitième position. À ce moment-là, les recherches ont montré des résidus d'imidaclopride, un substitut de la nicotine. Le pesticide en question n'a pourtant pas été testé cette année : "Le fait qu'on ne teste pas tous les pesticides utilisés dans les fruits et les légumes est un problème énorme", estime Nneka Leiba, directrice des sciences de la vie saine chez EWG.

L'épinard et le chou frisé possèdent souvent 10 à 80 % plus de résidus en poids que n'importe quel autre légume. En raison de leur culture à proximité du sol et de la fragilité de leurs feuilles, les deux légumes sont plus à même d'être "attaqués" par les insectes. Les cultivateurs les pulvérisent donc davantage afin d'éviter toute infestation.

Cette fois-ci, le légume révèle des traces de Dacthal, classé comme cancérigène possible pour l'Homme. Et rien n'indique une diminution de l'utilisation des pesticides sur les fruits et légumes au fil des ans. Au contraire, il y a des indices selon lesquels davantage de pesticides seraient pulvérisés sur les cultures actuelles. En 2009, le chou frisé montrait en moyenne deux types de résidus sur des échantillons de feuilles. Un nombre qui a plus que doublé aujourd'hui pour atteindre 5,5 dans le dernier rapport.