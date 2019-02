Cancers en hausse chez les jeunes adultes: l'obésité en cause?

Certains cancers sont de plus en plus fréquents chez les jeunes adultes américains. Et si l'obésité en était la cause ? C'est l'hypothèse avancée dans un rapport publié par la revue Lancet et rapporté par le Time. Les chercheurs ont examiné les données de 30 cancers différents sur une période de vingt ans. Ils ont découvert que les risques des cancers du pancréas, colorectal, de l'endomètre et de la vessie étaient plus hauts chez les millennials (nés entre 1980 et 2000) que chez les baby-boomers au même...