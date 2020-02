Les bancs solaires ne seront-ils bientôt plus qu'un lointain souvenir? Selon de plus en plus d'experts, il faudrait tout simplement les interdire.

Entre 2004 et 2016, le nombre de cancer de la peau ont augmenté de pas moins de 350%. Les mélanomes, la forme la plus dangereuse de cancer de la peau, ont, eux, augmenté de 200%. Le cancer de la peau toucherait, chaque année, 39.000 personnes par an. Alors, bien entendu, tous ne sont pas imputables au banc solaire. La principale cause est et reste l'exposition au soleil. Pourtant, selon La Fondation contre le cancer, les utilisateurs de banc solaire ont 20% de risque en plus de développer un mélanome et, chez les moins de 35 ans, cela grimpe même à 59%. Pour le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), le solarium, en tant qu'agent cancérigène, est classé dans la même catégorie que le tabac et l'amiante. Si on a longtemps cru que seuls les rayons UVB étaient cancérigènes, il est aujourd'hui prouvé que les rayons UVA sont aussi néfastes. Or ce sont ces rayons que diffusent principalement les bancs solaires. Lors d'une séance, on s'expose à un indice UV de 12 (en Belgique, l'indice se situe souvent en dessous de 6). C'est six fois plus fort que la lumière du soleil à midi. Et ça, c'est dans le cas où l'appareil est conforme, ce qui ne serait le cas que dans moins de 10% des centres. En effet, depuis décembre 2018, date où toutes les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, l'Inspection économique a envoyé un questionnaire, reprenant toutes les obligations imposées, à un peu plus de 500 entreprises. Les contrôles effectués ensuite sur place indiquaient, à la mi-novembre 2019, que 9,6 % des centres visités étaient en ordre... Néanmoins, malgré ces restrictions de plus en plus précises (voir encadré), 14% des Belges se coucheraient au moins une fois par an sous un banc solaire. Une interdiction pour bientôt ? Selon le professeur Lieve Brochez, dermatologue à l'UZ Gent interviewé par De Morgen, "une interdiction des bancs solaires pourrait éviter 4 000 décès par cancer de la peau au cours des cinquante prochaines années et faire économiser 176 millions d'euros aux soins de santé". De quoi remettre l'interdiction régulièrement sur le tapis, bien que pour l'instant aucun politique ne semble vouloir se pencher sérieusement sur le sujet.