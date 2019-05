Les interventions qui visent à augmenter la taille du pénis, soit des penosplasties, comportent un risque élevé de complications "et ne devraient presque jamais être pratiquées "

Les procédures pour agrandir les pénis ne fonctionnent pas, sont "inefficaces et risquées" et laissent beaucoup d'hommes marqués physiquement ou psychologiquement, révèle une équipe de chercheurs qui a épluché 17 études antérieures évaluant 21 différents types d'interventions, chirurgicales et non chirurgicales, effectuées sur 1 192 hommes, en Grande-Bretagne et à l'étranger. Un expert précise que les hommes qui y succombent sont exploités par des "charlatans".

